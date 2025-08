Manchester United entra na briga por Benjamin Sesko

O Manchester United fez uma proposta oficial ao RB Leipzig pelo atacante Benjamin Sesko, de 22 anos. Segundo o jornalista David Ornstein, do ‘The Athletic’, a oferta é de 70 milhões de euros (R$ 448 milhões) fixos, com mais 10 milhões de euros em bônus por metas alcançadas.

O valor é um pouco menor do que o apresentado recentemente pelo Newcastle, que ofereceu 80 milhões de euros (R$ 512 milhões) mais os mesmos 10 milhões de euros em variáveis. Mesmo assim, o United acredita ter uma vantagem importante: o desejo do jogador de defender o clube de Old Trafford.

Tanto Manchester United quanto Newcastle estão dispostos a investir pesado, mas a escolha final deve ficar nas mãos de Sesko, que defende a seleção da Eslovênia.

Enquanto isso, o Liverpool observa a situação de perto. O clube pretende avançar por Alexander Isak assim que o Newcastle definir um substituto para o sueco. Dessa maneira, Sesko é o principal nome para essa vaga.

