Fluminense conta com retorno de Renê aos treinos

O Fluminense está mais perto de contar com o lateral-esquerdo Renê, fora de ação desde o dia 20 de julho. Nesta terça-feira (5/8), o jogador voltou aos treinos e, dessa forma, se aproxima de um retorno ao time.

Renê, afinal, não atua há quatro partidas por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo, sofrida no clássico com o Flamengo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Desde então, se ausentou dos duelos contra Palmeiras, São Paulo, Inter e Grêmio. Como o outro lateral-esquerdo Fuentes está lesionado, Renato Gaúcho precisou improvisar Guga no setor.

A tendência, então, é que Renê possa retornar à lista de relacionados nesta quarta-feira (6/8), quando o Fluminense recebe o Inter, no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Otávio e Matheus Reis também voltam aos treinos no Fluminense

Outros dois jogadores que se aproximam de reforçar o elenco Tricolor são Otávio e Matheus Reis. O volante está recuperado de um rompimento no tendão de Aquiles e já voltou aos treinos. O mesmo vale para a joia da base, de 18 anos, que ficou oito meses fora de ação por romper o ligamento cruzado do joelho direito em treino em novembro de 2024.

