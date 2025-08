Betão, do CSA, atrai interesse no Brasil e no exterior após brilhar na temporada

O zagueiro Betão, de 26 anos, colhe os frutos de uma temporada consistente e de alto nível em 2025. Reforço do CSA neste ano, ele renovou contrato até o fim de 2026. Soma 36 partidas, todas como titular, além de dois gols e uma assistência, o que já faz desta a temporada mais ativa de sua carreira.

Dessa forma, o bom desempenho atraiu olhares dentro e fora do país. Dois clubes da Série B, um da Ucrânia e dois da primeira liga de Portugal realizaram sondagens pelo jogador. Entre eles, um time brasileiro da Série B e um português chegaram a apresentar propostas oficiais.

Além disso, Betão foi eleito por portais alagoanos como o melhor zagueiro do Campeonato Alagoano, integrando a seleção do torneio. Mais recentemente, apareceu na seleção das oitavas de final da Copa do Brasil (jogos de ida), em levantamentos feitos por plataformas internacionais especializadas em estatísticas e desempenho esportivo.

Todavia, antes do reconhecimento atual, o defensor já teve passagens por Sampaio Corrêa-MA, São Bento, Velo Clube, Itapirense e Taubaté. Hoje, vive um momento de maturidade e afirmação, consolidando-se como um dos principais destaques defensivos do CSA.

Agora, o clube alagoano joga a vida na Copa do Brasil. Enfrentará o Vasco, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (07), em São Januário. No duelo de ida, disputado em Alagoas, as equipes empataram sem gols.

