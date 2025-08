Félix Torres e Depay se desentendem em treino do Corinthians antes do Dérbi

Depay e Felix Torres discutiram durante treino do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians encerrou, nesta terça-feira (05/8), a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O último treino antes do confronto, porém, teve clima tenso logo no início. Afinal, o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay protagonizaram um desentendimento durante a atividade.

A confusão começou em uma disputa de bola no início do treino, durante um exercício que colocava os titulares contra os reservas, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Após o lance, os dois atletas trocaram palavras em tom mais acalorado, o que gerou um bate-boca. Companheiros de equipe intervieram rapidamente para evitar que o atrito aumentasse.

Diante do clima tenso, o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhava o treinamento à beira do campo, entrou para conversar com os jogadores e ajudar a conter os ânimos. A comissão técnica também interveio e decidiu encerrar a atividade naquele momento. Em seguida, os titulares foram direcionados a outro campo para um trabalho tático separado.

De acordo com fontes ligadas ao clube, o episódio foi tratado internamente como algo normal dentro do ambiente competitivo do futebol. O Corinthians, portanto, não pretende aplicar punições ou tomar medidas adicionais em relação ao ocorrido.

Corinthians foca no duelo decisivo contra o Palmeiras

Após o incidente, o restante do treino transcorreu normalmente. Memphis Depay está cotado para começar entre os titulares no Dérbi, enquanto Félix Torres deve permanecer como opção no banco de reservas.

O confronto entre Palmeiras e Corinthians está marcado para esta quarta-feira (06/8), às 21h30 , no Allianz Parque. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Timão joga pelo empate para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

