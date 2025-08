Campanha com seis clubes da Série A cria cards digitais de atletas

A tradicional cultura das figurinhas de futebol ganhou uma releitura digital ousada. Lançada no fim de julho, o “Cards do Futebol”, campanha baseada em tecnologia blockchain (garantindo autenticidade) e inteligência artificial, transformou atletas de sete grandes clubes brasileiros em cards digitais únicos, com direito a mercado secundário para trocas e vendas.

“Essa campanha, idealizada e criada a seis mãos, junto com os clubes nossos parceiros e a plataforma Gotas Social, é mais um passo rumo à inovação e integração do que há de mais pioneiro em tecnologia ao universo dos esportes e reforça o compromisso do Grupo Chiliz de fomentar cada vez mais o ecossistema SportFi. Através de mais utilidade e possibilidades de uso dos Fan Tokens, seguimos ampliando e inovando a maneira como os fãs do esporte interagem com seus clubes do coração”, destacou Bruno Pessoa, Country Manager no Brasil.

LEIA MAIS: Santos recebe pagamento do Botafogo e encerra pendência por John e Jair

Seis clubes da Série A participam dos Cards do Futebol

Estão disponíveis imagens de quase 200 jogadores. Pelo Vasco, por exemplo, aparecem Vegetti, Coutinho e Léo Jardim. Nomes como Arrascaeta e Pedro representam o Flamengo. Palmeiras, São Paulo, Internacional e Fluminense também figuram com craques consagrados.

Os cards são gerados por IA no momento da mintagem – ou seja, da criação digital – e não se repetem. São três níveis de raridade: comum (com seis jogadores), épico (com quatro) e lendário (com apenas três atletas). Cada imagem se forma por fotos oficiais fornecidas pelos clubes, escolhidas por curadoria. Isso garante não só exclusividade, mas também um alto grau de fidelidade estética.

A escassez programada se reforça pela mecânica de staking de Fan Tokens, espécie de “moeda digital” dos clubes. Dessa forma, quanto mais tokens o torcedor colocar em stake – uma forma de travar temporariamente os ativos para receber benefícios -, mais cards por dia poderá mintar. O limite é de três cards por clube a cada 24 horas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.