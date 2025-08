Corinthians agenda reunião para discutir renovação de Gustavo Henrique

O Corinthians deu o primeiro passo para tentar manter Gustavo Henrique no elenco para a próxima temporada. O clube marcou uma reunião com os representantes do zagueiro para a próxima quarta-feira, com o objetivo de discutir a renovação de contrato do defensor, que tem vínculo vigente somente até dezembro de 2025. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo J10.

Aos 32 anos, Gustavo Henrique já está legalmente apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem que o Corinthians receba compensação financeira. Apesar disso, o jogador tem demonstrado interesse em permanecer no Parque São Jorge.

O zagueiro atrai sondagens de clubes da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e do próprio Brasil. Contudo, segundo pessoas próximas, sua prioridade é seguir vestindo a camisa do Timão.

Contratado no início de 2024, Gustavo Henrique já disputou 49 partidas com a camisa alvinegra e balançou as redes duas vezes. Titular sob o comando de Dorival Júnior, o defensor consolidou-se como peça importante na zaga corintiana. Além disso, ganhou respaldo dentro do clube, o que motivou a abertura das tratativas para renovar.

A expectativa do Corinthians é chegar a um acordo nas próximas semanas para evitar que o jogador entre na reta final do contrato com o futuro indefinido.

