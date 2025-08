Perfil na internet sugere abaixo-assinado para Villarreal não contratar ex-Arsenal

A possível contratação do meio-campista Thomas Partey, que recentemente deixou o Arsenal, pelo Villarreal causou repercussão negativa na internet. Prova disso é que o perfil “Villarreal Report” no X, antigo Twitter, que faz a cobertura diária do noticiário do clube espanhol, lançou um abaixo-assinado contra o acerto. A rejeição com relação à chegada do jogador envolve as acusações de estupro e de agressão sexual que o ganês é alvo.

“Diga NÃO a Thomas Partey no Villarreal! Por favor, assine esta petição para demonstrar sua desaprovação à possível contratação de Thomas Partey pelo Villarreal. Leva apenas um minuto para deixar claro que não queremos um acusado de abuso no nosso clube”, frisa o pedido do perfil.

A campanha conta com pelo menos 400 assinaturas. O volante ganês foi alvo das denúncias no período em que defendeu o Arsenal, na Inglaterra. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta cumpriu a intimação judicial, foi a julgamento no tribunal e ganhou liberdade depois de pagamento de fiança.

O meio-campista sofreu seis denúncias formais na Justiça britânica no dia 4 de julho, sendo por supostos cinco episódios de estupro e um de agressão sexual. Assim, ele contestou as acusações até se fazer presente no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, nesta terça-feira (05). O inquérito, aliás, teve início em fevereiro de 2022, e Partey não sofreu qualquer impedimento de entrar em campo pelo Arsenal até o fim do seu vínculo, em junho.

Say NO to Thomas Partey at Villarreal! Please sign this petition to voice your disapproval of Thomas Partey’s signing for Villarreal. It only takes a minute of your time to let it be known that we don’t want an alleged abuser at our club.#NoAThomasParteyhttps://t.co/yBLOp9P77t — Villarreal Report (@Villarreal_Rep) August 4, 2025

Reações da defesa do ex-Arsenal

Jenny Wiltshire, advogada do atleta, reforçou a postura de inocência do seu cliente diante das acusações. Em nota, ela afirmou que “Thomas Partey nega todas as acusações contra o próprio”. Alega, ainda, que seu cliente “cooperou totalmente com a polícia e com o Ministério Público britânico ao longo da investigação. Agora, agradece a oportunidade de, finalmente, limpar o seu nome”.

A Scotland Yard também se manifestou publicamente por meio do detetive Andy Furphy, responsável pela apuração do caso. Segundo ele, “nossa prioridade continua sendo dar apoio às mulheres que se apresentaram. Pedimos a qualquer pessoa que tenha sido afetada por este caso, ou a qualquer pessoa que tenha informações, que fale com nossa equipe”.

O volante ganês deve assinar contrato de uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano, com o Villarreal.

