Botafogo encaminha a contratação do goleiro Neto

O Botafogo encaminhou a contratação do goleiro Neto, que rescindiu com o Bournemouth (ING) justamente para assinar com o Glorioso. Inclusive, ele já está no Brasil fazer exames médicos e começar no novo trabalho. Ele esava nos Estados Unidos disputando a pré-temporada com a equipe europeia.

Ele assinará um vínculo de dois anos com opção de renovação por mais seis meses. Portanto, Neto chega de graça ao Glorioso. No entanto, o Botafogo só finalizará e formalizará a contratação após a saía de John ser efetivada. O atual arqueiro, aliás, está aceitou uma proposta do West Ham, também da Inglaterra, que pagará R$ 64 milhões. As informações são do “GE”.

Neto completou 36 anos em julho e é mineiro de Araxá. Dessa forma, começou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro, antes de mover-se para o Athletico-PR, clube pelo qual se profisisionalizou em 2009. Aliás, o goleiro jogou ainda por Fiorentina, Juventus, Valencia, Barcelona, Arsenal, Seleção Brasileira, além do próprio Bournemouth antes de acertar com o Botafogo.

Alheio a isso tudo, o elenco do Botafogo foca na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), às 19h, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Bragança Paulista. O Glorioso venceu a partida de ida por 2 a 0, com gols de Montoro e Barboza.

