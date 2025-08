Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após um hiato de um mês e meio, a Copa do Brasil feminina está de volta. Assim, esta quarta-feira (6/8) é dia de jogão de bola em São Januário, no Rio de Janeiro. Afinal, a partir das 19h30 (de Brasília), o Vasco recebe o São Paulo pela terceira fase da competição de mata-mata, que voltou a ser realizada em 2025 após oito temporadas.

Como chega o Vasco

O Vasco não vai a campo desde 14 de junho, quando se despediu da Série A2 do Brasileirão. Foi em derrota por 2 a 0 para o Santos, fora de casa. Com o revés, o Cruz-Maltino terminou o torneio na sexta posição (dentre oito times) do Grupo A, ficando, dessa forma, fora do grupo das classificadas aos playoffs. O oitavo colocado São José caiu para a A3, aliás.

Pela Copa do Brasil, o Vasco não precisou atuar na fase inaugural, entrando apenas na segunda. No dia 11 de junho, as Cruz-Maltinas fizeram valer o mando de campo e, jogando no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), bateram o Minas Brasília por 2 a 1, de virada. Nath Branco e Maria Vitória (a Mavi) – esta, nos acréscimos – anotaram os gols da partida. Ainda houve tempo para a goleira Renata pegar um pênalti aos 45+5′ da etapa final.

Como chega o São Paulo

O São Paulo vem com um calendário mais recheado, realizando quatro partidas neste período em que o Vasco não jogou. Afinal, a equipe do técnico Thiago Viana vem bem no Brasileirão feminino, ocupando o terceiro lugar após 15 rodadas. Viana, aliás, renovou vínculo nesta terça-feira (5/8), assinando até o fim de 2027.

Além disso, a equipe tricolor tem a disputa do Paulistão em andamento. Por lá, o São Paulo também vem na terceira colocação. Na Copa do Brasil, o duelo contra o Vasco representa a estreia da equipe na competição. Dessa forma, o último compromisso tricolor foi em vitória sobre o Taubaté, por 1 a 0, pelo Paulistão, no último sábado (2/8).

Vasco x São Paulo

Copa do Brasil feminina – 3ª fase

Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Renata; Vilmara, Mayara, Lidy e Fernanda; Emilly, Carolzinha e Larissa; Lourdes, Nath Branco e Maria Vitória . Técnica: Verônica Coutinho

SÃO PAULO: Carlinha; Robinha, Anny, Carol Gil e Jé Soares; Karla Alves, Majhu e Camilinha; Vitorinha, Day e Serrana . Técnico: Thiago Viana

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Assistentes: Beatriz Geraldini de Sousa (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

Onde assistir: VascoTV (YouTube)

