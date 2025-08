Copa do Brasil feminina: Flamengo enfrenta o Operário-VG

O Flamengo recebe o Operário-VG, do Mato Grosso, nesta quarta-feira (6), às 15h, no Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. A vaga nas oitavas de final será decidida em jogo único, com o chaveamento sendo decidido em sorteio.

O Rubro-Negro já estreia nesta terceira fase da competição, enquanto o Operário derrotou o Mixto-PB e o Remo nas fases anteriores. A competição existiu entre 2007 e 2016 e retornou agora em 2025. Os dois times ainda buscam o primeiro título da Copa do Brasil feminina. O São José e o Santos são os maiores campeões, ambos com duas taças.

O Operário-MS, assim como no masculino, é um dos times mais populares e vitoriosos do Mato Grosso, mas enfrenta grave crise financeira. Aliás, o clube já informou que todas as atletas serão dispensadas caso o time perca para o Flamengo por falta de orçamento e também por falta de calendário.

O Rubro-Negro, por sua vez, se divide ainda com o Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no domingo (10), às 10h30, pela ida das quartas de final da competição.

