Grêmio tem negociações para emprestar Carballo novamente para a MLS

O meio-campista Felipe Carballo está próximo de se transferir novamente do Grêmio para a MLS. De acordo com informação do jornalista norte-americano Tom Borget, o Imortal tem tratativas em curso com o Portland Timbers para emprestar o uruguaio por um ano, com a inclusão de opção de compra.

Caso haja a confirmação do acerto, Carballo teria mais seis meses de vínculo ao término do empréstimo com o Portland Timbers. Portanto, o meio-campista já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

O volante chegou a se reapresentar ao Tricolor Gaúcho depois do seu período emprestado ao New York Red Bulls e retornou aos treinos com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho. Em um primeiro momento, havia uma indefinição envolvendo o seu futuro. A comissão técnica realizaria uma avaliação para concluir se Carballo estaria nos planos.

O técnico Mano Menezes expôs que o uruguaio pretendia permanecer no Grêmio e que o jogador seria uma peça útil. Entretanto, se ele atuasse pelo Imortal, a regra da Fifa impediria uma transferência para um terceiro clube.

Grêmio tem a intenção de reduzir estrangeiros no elenco

Inicialmente, Carballo despertou o interesse de Athletico-PR e Nacional, do Uruguai. O Tricolor Gaúcho pode promover a saída de outros estrangeiros pelo limite estabelecido de nove jogadores de fora do Brasil relacionados para competições organizadas pela CBF.

Assim, Pavón, que entrou no radar de alguns clubes da Argentina, é outro jogador que pode deixar o Imortal. O Grêmio volta a campo para enfrentar o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena, no domingo (10).

A expectativa é pela estreia do zagueiro Balbuena e do atacante Carlos Vinícius. O elenco folgou na segunda-feira (4), após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, no sábado (2). A reapresentação ocorreu nesta terça-feira (05).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.