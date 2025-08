Seleção sub-20 desembarca em Assunção para amistosos contra o Paraguai

A Seleção Brasileira sub-20 desembarcou nesta terça-feira (5/8) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, onde realizará os últimos amistosos antes do Mundial da categoria. O voo da Amarelinha rumo à capital paraguaia, que saiu de São Paulo, levou cerca de duas horas. O técnico Ramon Menezes conta, então, com o elenco completo.

Depois da chegada, atletas e comissão técnica seguiram viagem até Ypané, onde está localizado o Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia, que receberá os treinos e também os jogos. Assim, já nesta tarde a Seleção realizará o primeiro treino no CT.

O amistoso inicial contra o Paraguai será na sexta-feira (8/8), às 16h (de Brasília). Na sequência, brasileiros e paraguaios se enfrentam na próxima segunda-feira (11) – no mesmo horário, aliás. Ambos os duelos serão no estádio situado no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino (CAR-FEM), em Ypané.

Os jogos fazem parte, dessa forma, do planejamento das suas seleções visando à disputa da Copa do Mundo da categoria, em setembro, no Chile. O Brasil está no Grupo C e terá pela frente México, Marrocos e Espanha. Já o Paraguai se encontra no Grupo B e encara Coreia do Sul, Ucrânia e Panamá.

Confira a convocação da Seleção sub-20

Goleiros: Otávio (Cruzeiro), Lucas Furtado (Flamengo) e Aranha (Palmeiras).

Defensores: Arthur Dias e Derik (Athletico), Gilberto e Robson (Palmeiras), Luiz Gustavo e Leandrinho (Vasco) e Pedro Lima (Wolverhampton).

Meias: Dudu (Athletico), Gabriel Bontempo (Santos), Gabriel Carvalho (Inter), Isaque (Fluminense), Gabriel Moscardo (Braga), Rayan Lucas (Sporting) e Matheus Alves (CSKA).

Atacantes: Erick Belé e Riquelme Fillipe (Palmeiras), Riquelme Felipe (Fluminense), Luca Meirelles (Santos), Lorran (Flamengo), Gustavo Nunes (Brentford) e Wesley (Al-Nassr).

