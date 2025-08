Justiça condena mais um dirigente do Internacional por desvios no clube

Nesta terça-feira (5), a Justiça do Rio Grande do Sul condenou Emídio Marques Ferreira, ex-vice de Patrimônio do Internacional, a 10 anos e seis meses de prisão. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado, pelos crimes cometidos no clube durante os anos de 2015 e 2016.

Além disso, Emídio terá que indenizar o Internacional pelos desvios de verba realizados no período em que ocupava o cargo. A decisão partiu da Operação Rebote, do Ministério Público, que investigou diversas irregularidades na gestão colorada. Ainda cabe recurso da defesa.

LEIA MAIS: Clube da Itália anuncia a contratação de goleiro do Internacional

Ferreira responde por 209 crimes de estelionato e por envolvimento em organização criminosa. Além dele, o então presidente Vitorio Piffero e o ex-vice de Finanças Pedro Affatato também respondem pelos desvios. Segundo as investigações, eles participaram de fraudes em obras realizadas no Beira-Rio.

Por isso, os três terão que ressarcir o Internacional em mais de R$ 12 milhões. Emídio, além da indenização, recebeu multa de R$ 607 mil.

Segundo o Ministério Público, os dirigentes desviaram cerca de R$ 12,8 milhões. O valor estava destinado a oito empreiteiras, todas inexistentes ou inativas.

Em decisões anteriores, a Justiça já havia condenado Piffero a 10 anos e seis meses de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Já Affatato recebeu pena de 19 anos e oito meses pelos mesmos crimes e também por lavagem de dinheiro. No entanto, todos ainda respondem em liberdade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.