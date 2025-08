Rangers vence o Viktoria Plzen e se aproxima da fase de liga da Champions

O Rangers deu um passo importante rumo à fase de grupos da Champions 2025/26. Em casa, no Ibrox Stadium, o time escocês venceu o Viktoria Plzen, da República Tcheca, nesta terça-feira (5), por 3 a 0 no jogo de ida da 3ª fase preliminar.

O destaque da partida foi o jovem Djeidi Gassama, ponta de 21 anos, nascido na Mauritânia e com passagens pela seleção sub-20 da França. Contratado recentemente junto ao Sheffield Wednesday, ele marcou dois dos três gols da equipe, um em cada tempo. Além disso, o belga Cyriel Dessers também deixou o dele, em cobrança de pênalti sofrido após assistência do próprio Gassama.

???? What a shift. pic.twitter.com/b043clZDA4 — Rangers Football Club (@RangersFC) August 5, 2025

Outros jogos da 3ª fase preliminar da Champions

Por outro lado, em outros duelos da rodada, destaque para o Pafos, do Chipre, que venceu o Dynamo Kyiv por 1 a 0. A partida aconteceu na Polônia, por conta da guerra na Ucrânia. O gol foi marcado pelo brasileiro Anderson Silva, que saiu do banco e balançou as redes aos 39 do segundo tempo. Além disso, o time anunciou recentemente a contratação do zagueiro David Luiz.

Já o Qarabag, do Azerbaijão, venceu o Shkendija, da Macedônia do Norte, por 1 a 0, com gol de pênalti de Tural Bayramov. E no duelo escandinavo entre Malmö e Copenhague, o empate sem gols manteve tudo em aberto para o jogo de volta.

Por fim, a rodada continua nesta quarta-feira (6), com mais confrontos de peso: RB Salzburg x Club Brugge, Feyenoord x Fenerbahçe e Nice x Benfica.

