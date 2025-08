Agente viajará ao Qatar para tentar acertar ida de Róger Guedes ao Grêmio

O Grêmio ganhará uma motivação na complexa negociação pelo atacante Róger Guedes com o Al-Rayyan, do Qatar. O Imortal ainda tenta chegar a um acordo financeiro com o clube do Oriente Médio, que ainda não respondeu nenhuma das três ofertas. No entanto, o empresário Paulo Pitombeira planeja uma viagem ao país nesta quarta-feira (6). A intenção do representante com este movimento é destravar as tratativas.

Internamente, o Tricolor Gaúcho vê a negociação como complexa, já que Róger Guedes é titular absoluto no Al-Rayyan e seu contrato é válido até junho de 2027. O atacante realizou a pré-temporada com o elenco na Espanha e retornou ao Qatar na última semana. Inclusive, a estreia do time está marcada para o dia 14 de agosto.

O pré-candidato à presidente Marcelo Marques tenta intermediar financeiramente a contratação do jogador. O empresário propôs ajudar a trazer um jogador de peso ainda nesta temporada e sugeriu Róger Guedes. O atacante já era um desejo de consumo da diretoria, que consultou a sua situação no início desta janela.

Desejo antigo do Grêmio

Entretanto, pela condição financeira desfavorável e a alta pedida do Al-Rayyan, o Grêmio a recuou na hora de formalizar uma investida. Com bonificações, a quantia da terceira proposta se aproxima dos 15 milhões de euros (equivalente a R$ 97,5 milhões na cotação atual).

As outras ofertas anteriores foram de 10 e 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 e R$ 78 milhões na cotação atual). O clube considera o fato de Róger Guedes ser gremista desde a infância como um fator que pode ajudar a ter um desfecho positivo.

Além disso, o atacante já teria até entrado em contato com Marlon, lateral-esquerdo do Tricolor Gaúcho, para saber informações como o ambiente no clube. Indícios apontam que na tentativa de convencê-lo a acertar com o Imortal, as recomendações do antigo companheiro de Criciúma foram positivas.

