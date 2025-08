Após briga em treino, Memphis Depay cita jogadores ‘agressivos’ na véspera do Dérbi

O treino do Corinthians teve um clima bastante tenso nesta terça-feira (5). Os jogadores Memphis Depay e o zagueiro Félix Torres discutiram de forma ríspida. O incidente, contudo, aconteceu justamente na véspera do clássico decisivo contra o Palmeiras. Em entrevista depois, Memphis falou sobre o foco do grupo. Ele, inclusive, citou que os jogadores estão “agressivos nos treinos”.

O desentendimento entre os dois atletas ocorreu durante a atividade no CT. Tudo começou, de fato, após uma disputa de bola mais forte entre eles. Outros companheiros de equipe precisaram intervir para separar a dupla, que continuou exaltada. O diretor Fabinho Soldado, então, precisou entrar em campo para acalmar os ânimos.

Logo após o treinamento, o atacante holandês concedeu uma entrevista. Ele não citou a briga diretamente, mas valorizou a intensidade do elenco. “Todos estão prontos, preparados, agressivos nos treinos”, declarou Memphis. “Sabemos como é importante ficar na Copa (…) Acho que estamos prontos para fazer o que precisamos fazer”, completou o jogador.

O camisa 10 também falou sobre a mentalidade para o Dérbi de quarta-feira (6). O Corinthians, aliás, tem a vantagem do empate para poder se classificar. Mesmo assim, Memphis quer que o time busque a vitória na casa do rival. “Temos que encarar como se estivesse 0 a 0. Estar preparado e ir para lá para ganhar, é isso”, afirmou.

O clássico decisivo, em resumo, acontece nesta quarta-feira (6) às 21h30. A partida será no estádio Allianz Parque, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol do próprio Memphis. Um empate, portanto, garante a classificação do Timão para a próxima fase.

