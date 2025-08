Geovani, ídolo do Vasco, recebe alta após 40 dias internado

Ídolo do Vasco, o ex-meia Geovani recebeu alta nesta terça-feira (5/8) e já está em casa após 40 dias internado. Por meio das redes sociais, a família do ex-craque de 61 anos informou que o mesmo recebeu alta hospitalar e se encontra consciente e lúcido.

O “Pequeno Príncipe”, afinal, se recuperava em Vitória (ES) de duas paradas cardíacas. Ainda assim, a condição de Geovani requer cuidados especiais. Ele segue utilizando traqueostomia e sonda para alimentação, enquanto faz recuperação pulmonar e de massa muscular.

“Geovani recebeu alta hospitalar, estando em sua casa consciente e lúcido! Uma vitória de Deus e fruto de muitas orações!”, informa a conta de Geovani no Instagram.

A família também informou que as visitas estão restritas por ora, visando preservar a recuperação do ex-jogador e evitar possíveis infecções. Geovani, afinal, ainda se encontra com a imunidade fragilizada. Lembrando que o ídolo do Vasco vive há cerca de 11 anos com mieloma múltiplo, câncer ósseo sem cura, mas com controle.

O ex-meia, natural de Vitória, capital do Espírito Santo, começou a carreira na Desportiva Ferroviária (ES). Depois, em 1982, se mudou para o Vasco, onde ficou até 1989, conquistando inúmeros títulos. Ele ainda teria outras duas passagens pelo Cruz-Maltino. Foram 49 gols em 408 jogos, com direito a dez troféus. Sua última aparição pelo Vasco foi em 1995, quando saiu para o XV de Jaú.

