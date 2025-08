Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo terá 90 minutos para manter ou ampliar a vantagem sobre o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, semana passada, no Nilton Santos, o Glorioso triunfou por 2 a 0, resultado que o permite perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final do torneio. O Massa Bruta, por sua vez, precisa vencer por três gols a mais para se classificar sem a decisão de pênaltis.

Como chega o Bragantino

O time paulista vai precisar de uma postura ofensiva em campo para surpreender o Botafogo. Mas as notícias não são boas no front. Afinal, o Massa Bruta registra dez jogadores no departamento médico: Rodríguez (zagueiro), Eduardo (zagueiro), Capixaba (lateral), Lopes (lateral), Sant’Anna (lateral), Hurtado (lateral), Matheus Fernandes (meio-campista), Mosquera (atacante), Fernando (atacante) e Vinicinho (atacante).

Desta lista, aliás, Vinicinho, Sant’Anna e Hurtado vão passar por avaliações para saber se terão condições de estar em campo. A tendência, no entanto, é que nenhum deles esteja em campo. Laquintana, Mendes e Cauê devem ser as opções do técnico Fernando Seabra. Em contrapartida, Jhon Jhon, que cumpriu suspensão contra o Galo, está de volta.

Como chega o Botafogo

À frente no marcador, o Botafogo também tem algumas ausências, mas não tão numerosas quanto o adversário. O goleiro John, com a cabeça no West Ham, não estará em campo, como aconteceu na derrota para o Cruzeiro, no último domingo (3). Linck substituirá, enfim, o campeão brasileiro e da Libertadores, enquanto Neto, ex-Barcelona e Juventus, aguarda o desfecho desta novela para vestir o manto alvinegro.

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti também não contará com o zagueiro Pantaleão e o lateral-esquerdo Cuiabano. Eles ficam no Rio para exames a respeito das dores que sentiram no fim de semana. David Ricardo entra na defesa central, enquanto Marçal ganha a condição de reserva imediato de Telles.

Onde assistir

SporTV e Premier transmitem o embate.

RED BULL BRAGANTINO x BOTAFOGO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 6/8/2025, às 19h (horário de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Pedro Henrique, Marques e Cauê; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Sasha. Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Freitas e Savarino; Artur, Montoro e Cabral: Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

