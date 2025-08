Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um dos maiores dérbis do século, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou com vitória do Timão por 1 a 0, na Neo Química Arena. Assim, para avançar às quartas, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo alviverde por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Vídeo

Como chega o Palmeiras

O Verdão aposta na força da sua torcida para reverter o placar do jogo de ida, onde saiu derrotado por 1 a 0. Para isso, poupou os seus titulares no empate em 2 a 2 com o Vitória, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, apostando todas suas fichas no dérbi decisivo. Assim, para avançar, a equipe alviverde precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Entretanto, um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

O Palmeiras deve voltar com força máxima para o clássico decisivo contra o Corinthians. Aliás, Abel Ferreira deve escalar seu time considerado ideal, apostando na intensidade do meio-campo e na velocidade pelos lados para reverter a desvantagem no confronto. A principal dúvida está na zaga. Afinal, Murilo e Bruno Fuchs seguem em recuperação de lesões e dificilmente serão relacionados. Com isso, a tendência é que a dupla titular seja formada por Gustavo Gómez e Micael. O restante da equipe deve ser a mesma que começou o jogo de ida na Neo Química Arena.

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega para o clássico com força máxima, após Dorival Júnior poupar seus principais jogadores no empate com o Fortaleza pelo Brasileirão. A estratégia foi priorizar a decisão da Copa do Brasil. Aliás, o Timão precisa de apenas um empate para avançara as quartas de final e vencer mais um duelo eliminatório contra seu arquirrival na temporada.

Assim, para o clássico, a tendência é que o treinador repita a mesma escalação que venceu o Palmeiras na ida, apostando na consistência defensiva e nas transições rápidas. Sendo assim, Dorival deve manter a base titular, com Martínez, Raniele e Carrillo responsáveis por dar equilíbrio no meio de campo, enquanto Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto formam o trio ofensivo e de esperança do torcedor corintiano.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Jogo de volta das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 06/8/2025, às 21h30(de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Moreno e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.