Hulk x Pedro: duelo põe frente a frente os jogadores mais decisivos do Brasil desde 2021

Hulk e Pedro são sinônimos de bom futebol no Brasil desde 2021. Afinal, o levantamento do Bolavip Brasil contabilizou gols e assistências de todos os jogadores da primeira divisão nacional nos últimos cinco anos e descobriu que os craques de Atlético e Flamengo são os dois jogadores que mais colaboraram diretamente para suas equipes balançarem as redes. Agora, eles ficarão frente à frente, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em um jogo valendo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Hulk é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro; Pedro é o segundo

Eles jogam em posições diferentes no ataque, mas conseguem ser igualmente determinantes para seus times vencerem. Na verdade, Hulk consegue bem mais do que o jogador do Flamengo. Afinal, o craque do Atlético possui 176 participações diretas em gols, seja com o passe ou com a finalização para o gol desde que chegou ao Galo.

Pedro vem em seguida, com uma diferença razoável: 147 participações diretas desde 2021. Contudo, pesa contra o jogador rubro-negro na comparação com o jogador do Atlético a constância em campo. Enquanto Hulk atuou em 259 jogos nos últimos cinco anos, Pedro esteve em campo pelo Flamengo em 230 partidas.

Os dez jogadores mais decisivos do futebol brasileiro desde 2021:

1 – Hulk (Atlético-MG): 176 participações em gols

2 – Pedro (Flamengo): 147 participações em gols

3 – Gabi (Flamengo e Cruzeiro): 126 participações em gols

4 – Raphael Veiga (Palmeiras): 121 participações em gols

5 – Arrascaeta (Flamengo): 121 participações em gols

6 – Cano (Fluminense): 120 participações em gols

7 – Yuri Alberto (Internacional e Corinthians): 111 participações em gols

8 – Luciano (São Paulo): 97 participações em gols

9 – Yago Pikachu (Fortaleza): 95 participações em gols

10 – Roni (Palmeiras e Atlético-MG): 91 participações em gols

Aproveitamento de pontos de Pedro é melhor do que o de Hulk

Se é menos decisivo, Pedro soma mais pontos atuando pelo Flamengo do que Hulk pelo Atlético. Afinal, o aproveitamento do rubro-negro quando Pedro está em campo é de 68,8%. Já o Galo, por sua vez, soma 63,4% dos pontos possíveis quando tem Hulk à disposição.

Portanto, esse aproveitamento superior de Pedro terá de prevalecer, nesta quarta-feira (6), se o Flamengo quiser avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, depois de perder a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. Já o Atlético, por outro lado, jogará em casa com a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil.

