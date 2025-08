Jogadores do Barcelona reclamam de viagem e a classificam como de ‘time pequeno’

O clima no Barcelona não está nada tranquilo após a pré-temporada. Jogadores do elenco principal reclamaram muito das condições da viagem de volta da Ásia. O grupo, inclusive, classificou o planejamento logístico como sendo de “time pequeno”. A insatisfação, portanto, foi comunicada diretamente ao técnico Hansi Flick. O desgaste, enfim, gerou mais um problema para a diretoria do clube nesta terça-feira (5).

O motivo da queixa, de fato, foi o grande desgaste do retorno para a Espanha. Logo após o último amistoso na Coreia do Sul, os jogadores encararam uma viagem de quatro horas de ônibus. A delegação, com isso, chegou ao aeroporto de Seul apenas às 3h da manhã. Em seguida, o grupo ainda enfrentou um longo voo de 13 horas até Barcelona.

Segundo o jornal espanhol “As”, algumas lideranças do elenco expressaram o descontentamento. A reclamação, contudo, foi feita diretamente ao técnico Hansi Flick. A longa e cansativa jornada, na visão dos atletas, não condiz com a estrutura de um clube gigante. O sentimento geral, portanto, foi de enorme frustração com a diretoria.

A turnê pela Ásia, aliás, já havia começado com problemas para o clube. O Barcelona teve dificuldades para concretizar a viagem por falta de pagamento da empresa promotora. A equipe, que ficou 11 dias no continente, disputou três amistosos. O time, em resumo, venceu todos os seus jogos de preparação no Japão e na Coreia do Sul.

Para piorar o clima no clube, a viagem cansativa não foi a única notícia ruim. Assim que desembarcaram, os jogadores souberam da briga entre a diretoria e o goleiro Ter Stegen. O técnico Hansi Flick, então, deu uma folga ao elenco nesta quarta-feira (6). A expectativa, enfim, é que os ânimos possam se acalmar nos próximos dias.

