Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento opostas na última semana, Fluminense e Internacional decidem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, na ida, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1 em pleno Beira-Rio e chega com a vantagem do empate para avançar de fase.

Em Porto Alegre, Everaldo estufou a rede em duas oportunidades e ajudou os comandados do técnico Renato Gaúcho a voltarem com a vantagem na bagagem. Carbonero, por sua vez, descontou para o time gaúcho, que terá que vencer por dois gols no tempo normal para se classificar. Caso triunfe pela vantagem mínima, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (6) terá a transmissão da TV Globo, SporTV, Amazon Prime e canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho terá problemas para montar o sistema defensivo no duelo decisivo. Afinal, Thiago Silva tem uma lesão de grau dois na coxa direita e deve ficar de fora por quatro semanas. Além disso, Ignácio segue de fora por causa de uma contusão no ligamento medial do joelho direito. Por outro lado, Freytes volta à equipe titular após cumprir suspensão contra o Grêmio e deve ter Manoel como companheiro de zaga. Soteldo sofreu uma lesão na coxa no primeiro jogo contra o Inter e deve ficar de duas a três semanas

No lado esquerdo da defesa, Guga deve seguir como titular, improvisado. Isso porque Renê voltou aos treinos com o elenco, depois de sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo. Gabriel Fuentes, por sua vez, sentiu dores no posterior da coxa esquerda durante o treino de terça-feira (28). Otávio estava fora desde o fim de março por conta de um rompimento no tendão de Aquiles e voltou a treinar, porém está sem ritmo de jogo.

Como chega o Internacional

Para reverter a desvantagem, no Maracanã, o técnico Roger Machado pode repetir a formação com três zagueiros que mandou a campo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Mesmo com o revés, o comandante gostou do rendimento do esquema tático, sobretudo pela manutenção de Mercado, recuperado de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.

O comandante colorado ainda precisa solucionar indefinições no meio de campo. O trio titular ficou fora de combate diante do Tricolor paulista. Afinal, Alan Patrick teve uma gripe, enquanto Thiago Maia foi preservado e Bruno Henrique apresentou incômodo por uma pancada na perna esquerda. Luis Otávio e Richard disputam uma vaga, visto que Ronaldo corre por fora.

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

Jogo de volta da Copa do Brasil 2025

Data e horário: 06/8/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Guga; Martinelli, Hércules e Nonato (Paulo Henrique Ganso); Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Luis Otávio (Richard), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Borré (Carbonero) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

