Barcelona consegue licença para reabrir o Camp Nou de forma parcial

O Barcelona mantém como prioridade voltar a jogar no Spotify Camp Nou já no início do Campeonato Espanhol. A estreia como mandante será contra o Valencia, nos dias 13 ou 14 de setembro. A boa notícia é que a prefeitura de Barcelona aprovou uma licença modificada, permitindo que o estádio seja reaberto por etapas.

Agora, o clube aguarda a finalização das obras para assinar a entrega. Essa assinatura não depende do Barça, mas sim das empresas responsáveis pela construção, como a Torrella Engenharia e Arquitetura, que lidera o projeto, e a empreiteira Limak.

A previsão é que a primeira fase de reabertura tenha capacidade para cerca de 27 mil torcedores.

Para que isso aconteça, o Barcelona precisa concluir a obra em no máximo duas semanas e apresentar o Certificado de Conclusão. Só então o clube poderá comunicar oficialmente à prefeitura, à LaLiga e à Uefa que deseja mandar seus jogos no Camp Nou já no início da temporada. Essa notificação deve ocorrer entre os dias 18 e 24 de agosto. Após isso, os órgãos competentes terão de duas a três semanas para avaliar e aprovar o estádio.

Segundo o jornal ‘ARA’, a empresa ‘BSM’ (responsável pela gestão de instalações públicas em Barcelona) já dá como certo que o clube não voltará mais a Montjuïc. No entanto, o Barça ainda evita confirmar essa decisão. A diretoria insiste que o Camp Nou é o plano principal, mas reconhece que ainda não há garantia total.

