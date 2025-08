Corinthians tenta acordo milionário com clube mexicano para evitar transfer ban

O Corinthians corre contra o tempo para evitar um transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna na contratação do zagueiro Félix Torres. Na noite da última segunda-feira (05), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o recurso do clube, que agora é obrigado a pagar US$ 6,145 milhões (R$ 33,86 milhões) até as 23h59 do dia 11 de agosto, sob risco de sofrer a punição.

O Timão trabalha em duas frentes para tentar resolver a situação. Em uma delas, o clube tenta estabelecer uma negociação com os mexicanos para parcelar a dívida. Além disso, o Corinthians tenta ampliar o prazo estabelecido pela Corte. Entretanto, o Santos Laguna não mostrou disposição para uma flexibilização do caso.

A diretoria alvinegra também busca alternativas para quitar a dívida. No momento, o clube não possui a quantia em caixa. O presidente interino Osmar Stabile sabe que a negociação é complicada porque a gestão anterior deixou inadimplências.

Uma das alternativas alvinegras é o repasse de R$ 57 milhões da Liga Forte União, que o Corinthians tenta receber em agosto. Outra opção são os R$ 50 milhões de luvas da Nike, pela renovação de contrato de fornecimento do material esportivo.

A condenação chega em um péssimo momento para o clube. O Timão ainda não contratou nesta janela de transferências por conta da falta de recursos. O departamento de futebol tem dificuldade de encontrar reforços que condizem com a realidade financeira alvinegra. O Corinthians também enfrentou problemas de dívidas com alguns atletas.

Caso Félix Torres

Félix Torres chegou no Corinthians no início de 2024, contratado por US$ 6,5 milhões. No entanto, o clube pagou apenas US$ 2 milhões, referentes à entrada prevista em contrato. As demais cinco parcelas, com a primeira delas vencendo em maio deste ano, mas o clube não realizou os pagamentos. Assim, o descumprimento levou o Santos Laguna a acionar a Fifa, que já havia condenado o clube paulista. Insatisfeito, o Timão levou o caso ao CAS, mas não conseguiu rever a decisão.

