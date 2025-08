Fluminense avança e fica perto de contratar o meia argentino Luciano Acosta

O Fluminense está perto de anunciar seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O clube, aliás, negocia a contratação do meia argentino Luciano Acosta. As conversas com o jogador de 31 anos, conforme apurado, estão bem avançadas. O atleta, que atua no FC Dallas, dos EUA, chegaria para substituir Jhon Arias. O anúncio oficial, portanto, pode acontecer já nos próximos dias.

Luciano Acosta, também conhecido como “Lucho”, é o atual camisa 10 do FC Dallas. O experiente meia-atacante, revelado pelo tradicional Boca Juniors, tem um vasto currículo. Na atual temporada da MLS, por exemplo, ele disputou 21 partidas. No total, o jogador marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência para sua equipe.

Segundo as informações divulgadas pelo portal ge nesta terça-feira (5), o Tricolor já apresentou uma proposta. As negociações, de fato, estão muito perto de um desfecho positivo. As partes envolvidas, no momento, negociam os últimos detalhes do contrato. A expectativa do clube, com isso, é poder concluir o negócio muito em breve.

A busca por um meia, em resumo, era a grande prioridade do Fluminense no mercado. O time precisava de um substituto de peso para a vaga deixada por Jhon Arias. Luciano Acosta, com sua experiência e qualidade, chega para ser essa referência técnica. O clube, enfim, se movimenta para reforçar o elenco para o restante da temporada.

