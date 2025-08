Com desfalques e tabu a ser quebrado, Flamengo chega a BH para a decisão

O Flamengo já está em Belo Horizonte para uma grande e importante decisão. A delegação desembarcou na cidade na noite desta terça-feira (5). O time enfrenta o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, já nesta quarta (6). O Rubro-Negro, contudo, precisa reverter uma desvantagem de 1 a 0. Além disso, a equipe terá desfalques importantes no seu setor de ataque para o confronto.

De fato, o time carioca tem uma missão bastante complicada e desafiadora. O Flamengo perdeu o jogo de ida por 1 a 0, em pleno Maracanã. Para se classificar no tempo normal, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença. A equipe, outrossim, luta contra um retrospecto histórico negativo. O clube nunca reverteu um mata-mata fora de casa após perder a primeira partida em seus domínios.

Para o confronto decisivo, o técnico Filipe Luís não terá dois de seus atacantes. Os jogadores Luiz Araújo e Bruno Henrique foram vetados por desgaste físico. Sem eles, o ponta Gonzalo Plata segue como titular. Na esquerda, o recém-contratado Samuel Lino deve começar jogando.

O time, por outro lado, também conta com algumas boas notícias. O atacante Cebolinha se recuperou de uma tendinite e volta a ser relacionado. No comando de ataque, o centroavante Pedro tem grande chance de retornar ao time. As maiores dúvidas do treinador, no entanto, estão nas duas laterais da equipe.

Com esse cenário, em resumo, um provável time titular pode ser esboçado. A equipe deve ir a campo com: Rossi, Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. A definição final, contudo, só sairá momentos antes da partida decisiva na Arena MRV.

