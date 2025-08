Sosa fala sobre a adaptação ao Palmeiras e promete ‘deixar tudo’ em campo no Dérbi

Sosa disputará seu segundo clássico com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira (05) a preparação para o Dérbi contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de perder na ida por 1 a 0, o Verdão precisa vencer no Allianz Parque para seguir na competição e eliminar o rival.

Recém-chegado ao clube, o paraguaio Ramón Sosa se prepara para o seu primeiro clássico dentro de casa pelo Verdão. O atacante afirmou que já conseguiu se adaptar bem ao Palmeiras e que conseguiu isso graças à ajuda de seus companheiros.

“Eu estava falando isso com os meus companheiros. Acredito que, graças a eles, eu pude me adaptar bem porque eu cheguei aqui e eles me ajudaram muitíssimo. Queria, inclusive, agradecer a todos e acredito também que tem o trabalho do dia a dia, como se treina, como todos se portam, todos os funcionários que trabalham com a gente. Isso tudo ajuda muito o jogador que chega”, ressaltou.

Com a desvantagem no confronto, Sosa enfatizou que o elenco está focado para fazer a melhor partida. O paraguaio prometeu que o time entrará para deixar tudo em campo para buscar a classificação e espera a participação da torcida para fazer uma bela festa no Allianz.

“Nós estamos muito preparados para a partida de amanhã. Treinamos para isso toda a semana, estamos mentalizados e focados para amanhã. Estamos trabalhando muito para isso e será a partida mais importante para a gente porque é um clássico e vai ser lindo de se jogar. Acredito que a nossa torcida nos apoiará muito como sempre faz. De nossa parte, vamos entrar e deixar tudo dentro de campo porque queremos muito a vitória e a classificação”, pontuou.

