Retrô x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo define quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

A Copa do Brasil conhecerá mais um classificado para as quartas de final nesta quarta-feira (6). O Retrô recebe o Bahia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, para o jogo de volta das oitavas. A vantagem no confronto é do time baiano, que venceu a partida de ida na Arena Fonte Nova pelo placar de 3 a 2.

O cenário para a classificação está bem definido. Para o Bahia, basta um simples empate para avançar. Já para o Retrô, a missão é mais difícil: a equipe pernambucana precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória por apenas um gol de vantagem levará a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (6) terá a transmissão do Amazon Prime (streaming).

Como chega o Retrô

O Retrô chega para a partida de volta apostando tudo na força de sua casa para reverter o resultado. Apesar da derrota no primeiro jogo, a equipe pernambucana marcou dois gols fora de casa. Esse desempenho ofensivo, aliás, dá esperança ao time de que é possível conseguir o placar necessário para buscar uma classificação histórica na Arena Pernambuco.

Para este confronto decisivo, a tendência é que o time mantenha a consistência. A equipe pode, inclusive, repetir a mesma escalação do duelo de ida. Isso mostra a confiança do treinador nos jogadores que atuaram bem na Fonte Nova e quase conseguiram um resultado ainda melhor contra o favorito.

Como chega o Bahia

O Bahia chega a Pernambuco com a vantagem e o favoritismo para avançar de fase. A equipe de Rogério Ceni fez o dever de casa ao vencer o primeiro jogo. Com isso, joga por um empate para garantir sua vaga nas quartas de final. O time sabe, no entanto, que não terá uma partida fácil e precisa de atenção para não ser surpreendido.

Apesar da vantagem no placar, o Tricolor terá que superar desfalques importantes. O volante Acevedo está suspenso e é uma ausência certa no meio-campo. Além dele, o departamento médico continua com vários jogadores. Erick Pulga, Kanu, Fredi e Erick seguem fora e diminuem as opções do técnico Rogério Ceni para escalar a equipe.

RETRÔ X BAHIA

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Data e horário: 06/8/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

RETRÔ: Fabian Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Gledson, Diego Guerra e Iba Ly; Tales e Vagner Love. Técnico:Itamar Schülle.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Kayky, Cauly e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

