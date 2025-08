São Paulo deve ter uma mudança para enfrentar o Athletico

O São Paulo encerrou nesta terça-feira (05) a preparação para encarar o Athletico pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor já viajou no mesmo dia para a capital paranaense, com a presença de Calleri na delegação. O argentino acompanhará apenas os seus companheiros, já que segue se recuperando de lesão.

Para o confronto, Hernán Crespo deve promover apenas uma mudança com relação ao time que venceu o Internacional no domingo (03). Alan Franco retorna de suspensão e deve ocupar a vaga de Sabino. Ferreira, que também estava de fora da partida em Porto Alegre, retorna, mas deve ficar no banco de reservas.

Com isso, o argentino deve escalar o São Paulo com força máxima, sem poupar jogadores como fez na ida. O treinador ainda conta com os desfalques de Wendell, lesionado, Dinenno, que já jogou a competição pelo Cruzeiro, e Lucas Moura, em reta final de recuperação.

Como venceu por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor joga por um empate para carimbar sua classificação. Uma vitória por um gol de diferença dos paranaenses leva a decisão para os pênaltis. Na Copa do Brasil, não há mais o critério do gol fora de casa.

