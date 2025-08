Cuca tem dúvida na escalação do Atlético para enfrentar o Flamengo

O Atlético encerrou a preparação nesta terça-feira (05) visando o duelo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A equipe de Cuca contará com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana, recuperado de uma lesão muscular. O jogador foi liberado pelo departamento médico e está a disposição do técnico do Galo.

Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota para o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 20 de julho. Na ocasião, ele saiu de campo aos 13 minutos do segundo tempo, com dores. Assim, iniciou o processo de recuperação e, por isso, não estava à disposição do técnico Cuca.

O treinador ainda tem dúvidas no meio, Alexsander que briga por vaga no time pode pintar na equipe titular. Gustavo Scarpa que estava atuando improvisado na lateral-esquerda pode dá lugar justamente para Guilherme Arana. Dudu pode atuar no duelo, já que conta com efeito suspensivo do STJD.

O provável time do Galo tem Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Gustavo Scarpa (Arana); Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Gabriel Menino; Cuello, Rony e Hulk

O Atlético venceu o Flamengo por 1 a 0, no jogo de ida, no Maracanã. Portanto, pode até empatar para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta ocorrerá nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.