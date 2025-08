Santos sonda situação de Sampaoli em meio à pressão sobre Cléber Xavier

A vitória contra o Juventude não trouxe alívio nos bastidores do Santos. O técnico Cléber Xavier segue pressionado por parte da diretoria e o Peixe já sondou a situação do argentino Jorge Sampaoli para uma eventual troca no comando técnico.

A informação foi divulgada pelo jornalista Pablo Paván, da ESPN da Argentina. De acordo com o argentino, o treinador já possui negociações avançadas para retornar ao Peixe. Sampaoli comandou a equipe em 2019, quando conquistou o vice-campeonato brasileiro. Ao todo, o argentino venceu 35 partidas, empatou 13 vezes e teve 15 derrotas.

Em maio, após a demissão de Pedro Caixinha, o clube chegou a conversar com o técnico, mas as negociações não tiveram um desfecho positivo. O argentino está livre no mercado desde quando deixou o Rennes, da França, em janeiro deste ano.

Por outro lado, Cléber Xavier vive um momento delicado. A avaliação interna é que o rendimento do Santos contra Juventude se manteve abaixo do esperado, mesmo com o resultado positivo. O treinador é bancado pelo presidente Marcelo Teixeira, mas o dirigente enfrenta resistência do Comitê de Gestão do clube. À principio, Xavier segue no cargo até a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (10), em Belo Horizonte.

