Presidente da FPF-PE admite boa campanha do Mirassol mas diz: ‘Clube continua sem camisa’

Depois de causar polêmica ao falar que Mirassol não era time de Série A, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, recuou em sua crítica e reconheceu a grande campanha da equipe do interior de São Paulo. O cartola elogiou o bom trabalho feito pelo treinador Rafael Guanaes e se disse “surpreso”.

Invicto há nove partidas, o Mirassol ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, um a menos do que o Bahia, último integrante do G4.

“Aquela frase refletiu o momento do clube, naquele momento não era equipe de Série A. O que o Mirassol tinha na época? Disputou alguma Série A? Alguma competição internacional? Não. Hoje, ele é (de Série A). É simples. Não tem dificuldade, não”, afirmou Evandro, em entrevista ao portal ‘ge’.

O presidente justificou ainda que pode haver espaço para clubes sem camisas, mas não pode deixar de haver espaços para clubes com camisas na Série A. E que o seu conceito que se baseia em “steps”, critérios de classificação. Acrescentou ainda que o espaço dos clubes menores ou clubes empresas não tire o espaço dos clubes maiores.

Evandro achou justo o Mirassol disputar o modelo atual e que o time deve terminar no top-10 do campeonato. Disse, ainda, acompanhar alguns jogos do clube e citou Reinaldo como destaque.

“O nosso futebol mostrando que produz bons jogadores, como Reinaldo, que jogou no Sport e saiu xingado. Só acho que a gente peca quando copia muito a Europa e só vale ponto. E o futebol brasileiro não é feito disso. Setenta por cento é desempenho e 30% representatividade. A CBF é engessada e não conseguimos encontrar alternativas que Ricardo Teixeira criou”, finalizou o mandatário da Federação.

