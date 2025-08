Corinthians tenta quebrar tabu contra o Palmeiras em mata-matas fora do estado

Com 108 anos de história e 22 confrontos eliminatórios no currículo, Corinthians e Palmeiras sustentam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. O equilíbrio nos duelos decisivos é notável. Afinal, são 12 classificações do Palmeiras contra 10 do Corinthians. No entanto, um tabu persiste. Isso porque o Alvinegro jamais eliminou o Alviverde em competições oficiais fora do Campeonato Paulista.

Desconsiderando a atual edição da Copa do Brasil, que segue em andamento, os rivais se enfrentaram em cinco confrontos eliminatórios, todos no século passado. O Palmeiras levou a melhor em duas finais do Torneio Rio-São Paulo (1951 e 1993), uma final de Campeonato Brasileiro (1994) e em dois duelos pela Libertadores (quartas de final em 1999 e semifinal em 2000).

No total, foram dez partidas nesses cinco embates, com seis vitórias do Palmeiras, duas do Corinthians e dois empates. Todos esses confrontos ocorreram em jogos de ida e volta e com o mesmo estádio sendo palco das duas partidas: Pacaembu (1951, 1993 e 1994) e Morumbi (1999 e 2000).

Nesta Copa do Brasil de 2025, o Corinthians saiu na frente ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena. Assim, a decisão da vaga será nesta quarta-feira (06/8), no Allianz Parque.

Para avançar às quartas de final, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver o placar com um gol de vantagem, a disputa será nos pênaltis. Já o Corinthians joga por um empate ou vitória para garantir a classificação e, de quebra, colocar fim a um tabu que já dura décadas.

