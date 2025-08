Após foco em estrangeiros, Fluminense ainda sonha com o retorno de Nino

Nino é um dos nomes no radar do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Zenit)

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar seu elenco para o restante da temporada. Assim, o clube trabalha para finalizar as contratações de Santiago Moreno, do Portland Timbers, e Lucho Acosta, do FC Dallas. O Tricolor ainda sonha com o retorno de Nino, campeão da Libertadores em 2023, que atualmente defende as cores do Zenit, da Rússia. A informação é do portal “ge”.

Apesar dos dirigentes do clube russo deixarem claro que não pretendem negociar o zagueiro, o Tricolor ainda tenta repatriar o atleta para fortalecer seu sistema defensivo. A aposta, no momento, é no desejo do defensor, que quer voltar ao clube por questões pessoais, mesmo sendo titular absoluto do time russo.

Além disso, a diretoria tem um acordo verbal com Santiago Moreno. O colombiano, por sua vez, reforçou novamente ao Portland Timbers o seu desejo de liberação e de atuar no futebol brasileiro. O intuito é finalizar a contratação até a próxima sexta-feira (8).



Outro nome no radar é o de Luciano Costa. O camisa 10 do FC Dallas, time da MLS, dos Estados Unidos, está bem próximo de fechar com o Fluminense. O clube apresentou uma proposta de US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta e ofereceu um contrato de três anos.

O jogador, de 31 anos, chegou a ser especulado, recentemente, em clubes como Corinthians e Atlético-MG. Por fim, desde 2021, o argentino soma 173 jogos, com 61 gols e 54 assistências.

