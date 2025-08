Santos sofre com ‘desequilíbrio defensivo’ no Campeonato Brasileiro

O Santos vive um momento de desequilíbrio defensivo no Campeonato Brasileiro. Nas últimas quatro partidas, a equipe sofreu oito gols, um número que contrasta com o bom desempenho do setor desde a chegada do técnico Cleber Xavier.

Apesar da evolução no ataque, com cinco gols marcados nos dois últimos jogos, o desempenho defensivo ligou um sinal de alerta para a comissão técnica.

“Desequilibramos a parte defensiva nos últimos jogos. Tomamos oito gols em quatro jogos. Isso preocupa. Vamos tentar reequilibrar nessa parada para voltar a acertar a parte defensiva e continuar fazendo gol na parte ofensiva”, analisou Cleber Xavier, após o jogo contra o Juventude.

O aumento dos gols sofridos coincide com mudanças constantes na escalação, provocadas por lesões, suspensões e testes realizados pelo treinador com a chegada de novos jogadores.

Na lateral direita, por exemplo, a chegada de Igor Vinícius aumentou a concorrência com Escobar, que vinha sendo improvisado. Agora, com Mayke à disposição, a tendência é que o setor ganhe maior estabilidade.

Na zaga, Zé Ivaldo recebeu uma chance como titular contra o Mirassol, mas teve atuação ruim em uma das piores partidas do Santos na temporada. Desde então, o defensor não foi mais relacionado e está treinando separado, tanto por precaução de lesão quanto por estar em vias de ser negociado. Ele chegou a perder a camisa 2 para Mayke e atualmente está sem número.

Na vitória sobre o Juventude, o zagueiro João Basso ficou fora por lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Gil entrou em seu lugar, mas teve dificuldades para conter o ataque adversário.

Meio-campo também é alterado

No meio-campo, as trocas também afetaram o equilíbrio. Após a vitória sobre o Flamengo, Xavier testou Diego Pituca como titular na vaga de Tomás Rincón, mas a experiência não deu certo. Contra o Internacional, sem poder contar com o venezuelano (suspenso), o treinador escalou João Schmidt e Zé Rafael.

A partir daí, Zé Rafael perdeu espaço e acabou sacado da equipe. Schmidt passou a atuar ao lado de Rincón diante do Sport. Contudo, quem começou a ganhar espaço foi Gabriel Bontempo. Afinal, o menino da vila fez grande partida em Recife e começou o embate contra o Juventude, novamente com grande atuação.

Para o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 19ª rodada do Brasileirão, Cleber Xavier contará com o retorno de Tomás Rincón, reforço importante para reforçar o meio-campo defensivo. A comissão técnica também aguarda a recuperação de Guilherme, peça fundamental na recomposição e construção de jogadas pelos lados. Contudo, o sistema defensivo ainda deve ter muitas alterações até o treinador acertar a formação ideal.

