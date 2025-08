Jogador do Palmeiras vive affair com Kimberlly, mãe da filha de Neymar, por intermédio de Piquerez

Amanda Kimberlly, mãe da filha de Neymar, estaria envolvida com Giay, do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Amanda Kimberlly, mãe de Helena — uma das filhas de Neymar —, tem se aproximado de Agustín Giay, lateral do Palmeiras. De acordo com rumores iniciais, amigos em comum fizeram o intermédio e agora os dois estão se conhecendo melhor. O empurrãozinho ajudou, mas os pombinhos começaram a trocar ideias mais íntimas quando começaram a se seguir nas redes sociais.

Informações do Extra garantem que Piquerez, companheiro do argentino no elenco alviverde, e sua namorada Camila Alvarez apresentaram os dois. Na sequência, fontes ligadas aos pombinhos, afirmaram que a influenciadora se encantou com o lateral de 21 anos e decidiu, assim, deixar rolar. Os encontros começaram recentemente e ainda ocorrem de maneira reservada.

A influenciadora não esteve relacionada a qualquer outro rumor sobre a vida amorosa desde o breve envolvimento com o camisa 10 do Santos. A relação extraconjugal do astro se tornou pública após Amanda confirmar a gravidez de Helena, que completou um ano em julho. O atacante já estava com Bruna Biancardi, à época grávida de Mavie, quando se relacionou com Kimberlly.

Vida pessoal e contexto familiar

Devido especialmente às circunstâncias — e como forma de preservar a filha —, Amanda, de 31 anos, adota uma postura mais reservada nas redes sociais. Ela, inclusive, esteve no alvo de diversos ataques desde o envolvimento com o camisa 10 e, paralelamente, a gravidez.

Os dois só posaram juntos pela primeira vez no aniversário de um ano da pequena Helena, mas, de acordo com fontes, mantêm uma relação tranquila. O atacante, aliás, tem aproveitado o período no Santos para inserir a bebê na rotina das irmãs Mavie e Mel. Além das três, o camisa 10 também é pai de Davi Lucca, o primogênito.

Sabe-se que Kimberlly e Biancardi têm rusgas entre si e, por isso, pouco convivem. Inclusive, a amizade com Amanda fez com que Rafaella Santos, irmã do jogador, se afastasse de Bruna por um período. No entanto, os núcleos parecem ter superado problemas passados e estão cada vez mais próximos.

Perfil de Giay e trajetória no futebol

Já o defensor vive no Brasil desde junho do ano passado, quando chegou ao Palmeiras após uma transação de R$ 40 milhões. Após se recuperar de lesões, garantiu vaga praticamente cativa como titular na equipe de Abel Ferreira e também agrada grande parte da torcida.

Giay deve figurar entre os titulares para o dérbi decisivo desta quarta-feira (06), no Allianz Parque, valendo vaga às quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu o clássico de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena e agora precisa superar o Corinthians por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Caso o placar se repita, a decisão irá aos pênaltis.

Fora de campo, o argentino cultiva uma rotina com hábitos simples. Ele aprecia chimarrão e pesca desde a infância, hobby, aliás, que pratica sempre que possível. Além disso, segue o perfil reservado de Amanda nas redes sociais.