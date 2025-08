Lucas Eduardo, do Vasco, recusa proposta de empréstimo de clube da Ucrânia

Apesar de estar sem espaço sob o comando do técnico Fernando Diniz, Lucas Eduardo recusou a proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia. Assim, o volante, de 21 anos, segue no elenco do Vasco para a sequência da temporada, caso não tenha mais nenhum clube interessado por seu futebol. A informação é do portal “ge”.

A diretoria cruz-maltina já tinha um acordo para selar o empréstimo, com opção de compra. O jogador chegou a aceitar, no primeiro momento, mas declinou em seguida e optou por permanecer no clube carioca.

Mesmo assim, o Vasco está aberto para novas sondagens, visto que o atleta não tem sido utilizado por Fernando Diniz. Um empréstimo seria algo viável para o momento para que ele ganhe mais minutagem.

No primeiro semestre, o atleta teve uma passagem pelo Cuiabá. Nesse sentido, ele fez uma única partida pelo Dourado, na vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, em 20 de abril. Na ocasião, entrou na etapa final e jogou por 25 minutos no Raulino de Oliveira. Depois, entrou na lista de relacionados para outros seis jogos, mas ficou no banco de reservas.

Sem chances efetivas no time dirigido pelo técnico Guto Ferreira, a diretoria cruz-maltina solicitou a volta do atleta. Cria das categorias de base do Vasco, Lucas Eduardo chegou a defender a equipe principal. Quando estava no sub-17, em 2021, recebeu convocação para a Seleção Brasileira da categoria.

Sua estreia pelo profissional ocorreu em 2023, após se destacar no sub-20. Ao todo, foram quatro jogos, um deles pelo Campeonato Carioca de 2023. No ano seguinte, foram duas oportunidades e, em 2025, uma aparição.

