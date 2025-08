Com iminente saída de John, Léo Linck ganha chance como titular do Botafogo

Léo Linck terá nova oportunidade de ser titular com a camisa do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Com a iminente saída de John, que analisa proposta para acertar com o West Ham, da Inglaterra, Léo Linck terá uma nova oportunidade como titular do Botafogo. No confronto com o Red Bull Bragantino, na volta das oitavas da Copa do Brasil, o jogador chegará ao seu quinto jogo pelo Alvinegro, que está próximo de acertar a contratação de Neto, que estava no Bournemouth.

Na atual temporada, o arqueiro esteve em campo nos duelos com Madureira e Boavista, ambos pelo Campeonato Carioca, assim como na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Capital-DF.

Em mata-matas, o jogador teve 10 partidas na carreira, até aqui, e com um desempenho bem positivo. Afinal, foram sete vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols sofridos. Além disso, foram seis mata-matas, com cinco classificações e uma eliminação.

Na temporada passada, Linck enfrentou o Red Bull Bragantino nesta mesma fase da Copa do Brasil, quando defendia as cores do Athletico. Na ocasião, o time paranaense levou a melhor na disputa e avançou no torneio.

Em Curitiba, o goleiro teve uma grande atuação na vitória por 2 a 0, com defesas seguras. Em seguida, na volta, salvou o time em determinados lances. Contudo, falhou em um dos gols do Massa Bruta, no 3 a 2 para o Furacão.

Por fim, essa será a primeira oportunidade do goleiro com Davide Ancelotti. Antes disso, ele esteve em campo em duas partidas sob o comando de Renato Paiva e duas com Carlos Leiria à frente da equipe.

Jogos de Léo Linck em mata-matas

1 – Athletico-PR 1 x 0 Operário – Semifinal do Paranaense 2024

2 – Cerro Porteño 1 x 1 Athletico – Playoffs da Sul-Americana 2024

3 – Athletico 2 x 1 Cerro Porteño – Playoffs da Sul-Americana 2024

4 – Athletico 2 x 0 Bragantino – Oitavas da Copa do Brasil 2024

5 – Bragantino 2 x 3 Athletico – Oitavas da Copa do Brasil 2024

6 – Athletico 2 x 1 Belgano – Oitavas da Sul-Americana 2024

7 – Belgano 0 x 2 Athletico – Oitavas da Sul-Americana 2024

8 – Vasco 2 x 1 Athletico – Quartas da Copa do Brasil 2024

9 – Botafogo 4 x 0 – Capital-DF – Terceira fase da Copa do Brasil 2025

10 – Capital-DF 1 x 0 Botafogo – Terceira fase da Copa do Brasil 2025

