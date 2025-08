Brasileira acusa jogador paraguaio de agressões físicas e sexuais, além de cárcere privado

A modelo carioca Jannah Nebbeling, de 29 anos, fez um forte relato com graves acusações contra Jorge Báez, conhecido por sua passagem pelo Olimpia, do Paraguai. Na denúncia, a brasileira expôs uma série de violências sofridas ao longo do relacionamento de três anos com o atleta. Os abusos citados envolvem agressões físicas, tortura psicológica, estupros e cárcere privado — este com episódios registrados em vídeo. A vítima, aliás, compartilhou provas em suas redes.

Nebbeling só registrou formalmente as acusações quando conseguiu retornar ao Brasil, após uma fuga em um ônibus que partiu do Paraguai com destino ao Rio. Ela levou mais de 40 horas até conseguir denunciá-lo na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá.

Seguindo o relato, as autoridades têm em mãos vídeos, prints de mensagens, áudios e relatos de testemunhas como provas. Ela revelou alguns em suas redes como comprovação de parte da “violência, chantagem, coação e desumanização” sofrida. “A Justiça precisa ser feita”, completou.

Brasileira relata abuso e ameaças

Jannah relatou que os abusos, já constantes, se intensificaram ao longo da convivência com o atleta. Em seu depoimento, detalhou o período que esteve mantida em cárcere privado — vigiada, amarrada e submetida a práticas humilhantes. Ela conta que esse pesadelo durou cerca de um ano.

“Jorge Báez me agredia, me humilhava. Em uma ocasião, ele chegou a me amarrar com cordas numa escada, me agredir com luvas de boxe e morder minha mão. Ele me bateu com luvas de boxe dizendo para não machucar meu rosto, mas meus olhos ficaram roxos. Ele me controlava e abusou sexualmente de mim diversas vezes, enquanto eu estava inconsciente”, declarou a modelo.

Ela afirmou ainda que acabou desencorajada por um médico paraguaio na primeira tentativa de denúncia. Segundo o profissional, o jogador teria influência suficiente para manipular as autoridades locais. “Fui alertada de que ele poderia comprar a polícia”, contou.

“Isso não é uma brincadeira. Eu, Jannah Nebbeling, amarrada em uma escada, torturada e completamente isolada do mundo. A lei chama de privação ilegítima de liberdade, ou melhor, cárcere privado. Isso dentro de um ciclo brutal de violência doméstica”, afirmou em outro post.

Tentativas de silenciamento

Jannah acusou Báez de recorrer a meios financeiros para abafar o caso. “Pagou inúmeras mídias para silenciar. É jogador e tem um monte de privilégios. As agressões não foram apenas físicas. Sofri psicológicas constantes. Eu fui levada ao fundo do poço, desacreditada e profundamente ferida. Tenho meu rosto deformado e com cicatrizes”, relatou.

“Ele introduzia objetos grandes no meu ânus e na vagina. Isso comigo inconsciente, dizendo que queria ‘testar minha profundidade’. Até tentou me colocar uma burca”, declarou a modelo.

Versão do acusado

Jorge Báez, ex-meia com passagens por Resende e Olimpia, ainda não apresentou uma defesa formal. Por meio de sua assessoria, informou que só irá se pronunciar caso as acusações avancem judicialmente.

