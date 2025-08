Inter se apoia na semifinal do Brasileiro de 1975 para passar na Copa do Brasil

O Internacional se apega ao sucesso que obteve na disputa em outra competição mata-mata contra o Fluminense, mas há 50 anos, para avançar na Copa do Brasil. A mobilização é diferente, já que no Brasileirão de 1975, as duas equipes disputavam uma vaga na final e no atual cenário, a classificação para as quartas da Copa do Brasil. Contudo, algumas semelhanças trazem esperança aos gaúchos.

A primeira delas é que em ambos os casos, o Inter precisou vencer para assegurar a vaga na próxima etapa em ambas as ocasiões. Em 1975, os dois times mediam forças em partida única pela semifinal, no Maracanã. Dessa vez, na edição de 2025 da Copa do Brasil, os dois times medem forças no mata-mata das quartas de final.

Há 50 anos, o Flu também era o favorito. No caso, o Tricolor era o líder do Grupo A da terceira fase do Brasileirão, já o Internacional era o segundo do Grupo B.

Na oportunidade, os gaúchos conquistaram uma das vitórias mais emblemáticas da história do clube. Lula e Carpegiani marcaram os gols que asseguraram o triunfo sobre o Fluminense dos tricampeões mundiais Félix, Carlos Alberto Torres, Marco Antônio, Paulo César Caju e Rivelino. Posteriormente, o Colorado se sagrou campeão nacional pela primeira vez ao derrotar o Cruzeiro na decisão.

Uma outra possível semelhança serão eventuais mudanças no time titular do Inter. Em 75, o técnico Rubens Minelli tirou Escurinho do time e colocou Caçapava. Já no cenário atual, o comandante Roger Machado pode optar por modificar o esquema tático do 4-2-3-1 para o 3-5-2.

Internacional precisa reverter desvantagem na Copa do Brasil

Nesta quarta (6), os gaúchos necessitam de um triunfo por dois gols ou mais de diferença no duelo de volta. Isso porque o adversário carioca venceu a primeira partida por 2 a 1 no Beira-Rio. Caso a vitória seja por apenas um gol, a definição será nos pênaltis.

Inter e Fluminense se enfrentam, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6).

