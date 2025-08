Khellven é registrado no BID e já pode fazer estreia pelo Palmeiras

Khellven é registado no BID e pode reforçar o Palmeiras no Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução)

O lateral-direito Khellven teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (06/8). Assim, ele está apto a estrear já no próximo domingo (10/8), na partida contra o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, ele não pode reforçar o Palmeiras contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Isso porque o período de inscrição para novos atletas na competição já foi encerrado. Assim, ele só poderá reforçar o Verdão caso a equipe passe de fase.

Ele é o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências do segundo semestre. O clube já havia anunciado anteriormente a chegada do atacante Ramón Sosa e ainda busca um volante para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o futebol inglês.

Khellven chega para disputar posição com Marcos Rocha e o argentino Agustín Giay. Contudo, o que o lateral quer mesmo é aproveitar a grande oportunidade na carreira.

”O Palmeiras tem um grande treinador, uma grande equipe. Tivemos vários jogos difíceis quando estava no Athletico, jogando aqui e na Arena da Baixada. Sempre foi muito difícil enfrentar o Palmeiras e, com certeza, é um sonho jogar em um clube desse tamanho”, afirmou o lateral.

A carreira de Khellven até o Palmeiras

Revelado nas categorias de base do Guarani de Palhoça (SC), Khellven se destacou pelo Athletico Paranaense, clube no qual passou por todas as divisões de base até subir ao time principal em 2020. No Furacão, acumulou boas atuações e consistência, com média de cerca de 40 jogos por temporada e participações constantes em gols.

Sua passagem pelo futebol russo durou duas temporadas. No CSKA, o lateral disputou 62 partidas oficiais, marcou cinco gols e distribuiu nove assistências, desempenho que chamou a atenção do Verdão para o retorno do jogador ao futebol brasileiro.

