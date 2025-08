Grêmio se preocupa com baixo rendimento ofensivo no Brasileirão

O período livre de treinos com a paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes não foi o suficiente para melhorar o desempenho do Grêmio. Diferentemente do que o técnico Mano Menezes prometeu, o rendimento ofensivo é semelhante aos 13 primeiros jogos dele no comando. Com isso, conta com uma das piores performances entre os participantes do Brasileirão. Isso porque marcou 16 gols em 17 jogos e tem o quarto pior ataque no torneio.

O Imortal tem rendimento superior somente a Vitória, Juventude e Sport. Por sinal, ao lado dessas outras equipes e do Corinthians, são os únicos times do Campeonato Brasileiro com menos gols do que partidas.

Para efeitos de comparação, o líder Flamengo, que possui o mesmo número de partidas na competição, marcou quase o dobro de gols que o Tricolor gaúcho. Já com relação ao Inter, que também entrou em campo 17 vezes, o Imortal anotou dois gols a menos.

Grêmio sofre com baixa criatividade no ataque

Um outro aspecto desfavorável são as poucas finalizações que o Grêmio soma no campeonato. De acordo com o site “Sofascore”, a equipe gaúcha detém a menor média de chutes por jogo, com 10,8. Tal estatística diz respeito ao fundamento de forma geral, e não apenas os em direção ao gol.

Braithwaite é o artilheiro do Imortal no Brasileirão, com seis gols, menos da metade que o goleador geral do torneio, Kaio Jorge, do Cruzeiro, que tem 13. O dinamarquês é também o jogador que mais arrisca finalizações, pouco mais de duas por partida.

Assim, ele se encontra na 17º colocação em acerto no fundamento entre os jogadores que atuaram no Campeonato Brasileiro. Quatro jogadores do ataque ainda não contribuíram com gols. Portanto, evidencia a precariedade que o Tricolor gaúcho apresenta no ataque. São os casos de Alysson, Cristaldo, Monsalve e Pavón.

