Breno Herculano destaca força do CRB para buscar classificação histórica na Copa do Brasil

Breno Herculano em ação com a camisa do CRB na atual temporada - (crédito: Foto: Francisco Cedrim/CRB)

O CRB busca fazer história na Copa do Brasil. Assim, o time alagoano recebe o Cruzeiro, na próxima quinta-feira (7), e tenta avançar pela primeira vez às quartas de final da competição. Com o empate na primeira partida, a equipe regatiana joga por uma vitória por qualquer placar diante do seu torcedor. O atacante Breno Herculano avaliou a preparação e o momento da equipe na temporada.

“Desde o apito final na partida contra a Chapecoense, a nossa chave já virou totalmente para esse jogo contra o Cruzeiro. Nós sabemos da importância desse jogo e dessa eliminatória para o clube. Estamos fazendo a melhor preparação possível para esse jogo e sabemos o tamanho dele. Fizemos um bom jogo na primeira partida, na última partida mostramos um bom poder de reação, então estamos fortes”, disse.

O time entrou nesta edição da Copa do Brasil nas oitavas de final, por conta do vice-campeonato da Copa do Nordeste 2024. Nos três jogos, o CRB sofreu apenas um gol e marcou um também, anotado pelo atacante Breno Herculano, contra o Santos. O camisa 9, que estufou a rede duas vezes diante da Chapecoense, destacou a importância do torcedor neste jogo em casa.

“Mostramos no primeiro jogo que temos condições de buscar essa classificação. Nós sabemos que será um duelo difícil, o Cruzeiro é líder da Série A e isso não é à toa, eles têm um grande time. Mas, nós já mostramos, nessa mesma competição, que temos condições de avançar. Então, esperamos poder contar com o apoio forte do nosso torcedor, que eles façam uma linda festa para nos ajudar a buscar essa classificação, que será histórica para o clube”, concluiu.

