Faixas, cestas e cabeça de porco acirram rivalidade e esquentam clima extracampo do Dérbi

Provocações e protestos intensificam clima do Dérbi decisivo da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Corintianos se utilizaram de uma provocação já habitual para acirrar ainda mais a rivalidade com palmeirenses às vésperas do Dérbi da Copa do Brasil: a polêmica cabeça de porco. Desta vez, porém, com uma faca cravada. O pedaço do animal apareceu na manhã desta quarta-feira (06) fixado em uma placa na estação São Caetano — nova referência pejorativa ao adversário paulistano.

A prática envolvendo o animal ganhou notoriedade na temporada passada, após um corintiano arremessar uma cabeça semelhante no gramado da Neo Química Arena. Distinto ao Dérbi desta quarta (06), o clássico em questão não era classificatório e valia os três pontos da 32ª rodada do Brasileirão. A provocação se repetiu em diversos encontros desde então, incluindo na fase de grupos e decisão do Estadual deste ano.

O clima de rivalidade seguiu pelos arredores, com faixas provocativas em diferentes municípios. Em Arujá, por exemplo, o cartaz se dirigia à organizada do Palmeiras: “Mancha rosa, só tem bund* mole”. Já em Araras, a mensagem seguia por outro tom. “Nunca serão. Seu maior sonho é seu maior pesadelo”. Há outros registros em Guarujá e Ribeiro Preto, além de regiões metropolitanas próximas ao Allianz Parque.

Clima quente também nos bastidores

O clima de tensão não se restringe apenas a eventos extracampo, aliás, muito pelo contrário. Do lado corintiano, Félix Torres e Memphis Depay protagonizaram forte discussão durante os treinamentos dessa terça-feira (05), no CT do clube. O desentendimento só cessou após intervenção do diretor Fabinho Soldado, que controlou os ânimos. Segundo o holandês, “alguns jogadores são muito agressivos nos treinos”.

No Palmeiras, a pressão veio sobretudo de fora para dentro. Isso porque um pequeno grupo de torcedores levou cestas com produtos como Nutella à Academia de Futebol em forma de protesto ao desempenho recente do time. A escolha pela marca faz certa alusão à falta de intensidade demonstrada no revés por 1 a 0, no jogo de ida.

Uma das faixas contidas nas cestas cobrava atitude dos jogadores: “Faca nos dentes”.

???? Protesto na Academia de Futebol! Torcedores do Palmeiras deixaram faixas com as frases:

????? "Cabeça quente e faca nos dentes"

????? "Tem que ter raiva dessa porra de gambá" Além disso, cestas com Nutella e Leite Ninho foram deixadas no local. ???? @latiflavio | @UOLEsporte pic.twitter.com/nWfcnuMb84 — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) August 5, 2025

Ingressos esgotados para Dérbi decisivo

O clássico entre Palmeiras e Corinthians terá bola rolando às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, com torcida única. Inclusive, a carga total disponibilizada para o mandante já somava 33.600 ingressos vendidos até a noite de terça-feira (05), conforme informado pelo clube alviverde.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar às quartas de final no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O Corinthians, por sua vez, carimba a vaga mesmo com empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.