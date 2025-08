Sem espaço no Inter, volante jogará no futebol do Chipre

Emprestado pelo Bahia, Diego Rosa está de saída do Inter. O volante, que tinha contrato até o fim da temporada com o Colorado, atuará por seis meses no Apoel, do Chipre.

O jogador recebeu poucas chances com o técnico Roger Machado e enfrentou grande concorrência no setor. No Inter, chegou ao clube no fim de março e atuou em apenas sete partidas, jogando até como lateral-direito. Contudo, chamou a atenção ao cometer uma grande gafe em sua apresentação, ao falar que “estava feliz em assinar com o Grêmio”, maior rival do Colorado.

Cria da base do Grêmio, Diego Rosa não jogou como profissional no clube e acabou negociado com o Grupo City, em 2020. Na época, atuou no Lommel, da Bélgica, e passou pelo Vizela, de Portugal. Em seguida, chegou ao Bahia em 2023, onde ficou até o início do ano passado.

Logo após a passagem pelo Tricolor baiano, retornou ao Lommel, onde estava até ser contratado pelo Inter. Assim, disputou 31 partidas na segunda divisão da Bélgica, com oito gols e cinco assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.