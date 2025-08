Cruzeiro recusa proposta do Ceará por Lautaro Díaz

Lautaro Díaz está com pouco espaço no Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro recusou uma proposta do Ceará pelo atacante argentino Lautaro Díaz. De acordo com a rádio “Itatiaia”, o Vozão quis contratar o atleta por empréstimo, mas a Raposa só aceitou liberá-lo vendendo. Portanto, a intenção da diretoria é recuperar pelo menos parte do investimento que fez para obtê-lo em meados de 2024.

Vale lembrar que o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 70% dos direitos de Lautaro Díaz, comprado do Independiente Del Valle. O argentino, aliás, tem 27 anos e contrato válido até o final de 2028. O camisa 26 da Raposa tem cinco jogos no Brasileirão (todos como reserva), e, portanto, ainda pode defender outra equipe nesta edição do torneio.

Ao todo, Lautaro Díaz soma 4 gols (2 em 2024 e 2 em 2025) em 41 jogos pelo Cruzeiro. Lautaro Díaz defendeu ainda o Estudiantes de Buenos Aires e o Villa Dálmine, ambos times modestos da Argentina.

Sem Lautaro entre os titulares, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira (7), às 21h, contra o CRB, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, vale lembrar, a Raposa empatou em 0 a 0. Assim, qualquer vitória em Maceió classifica o time mineiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.