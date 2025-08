Tottenham anuncia saída do ídolo Son

Heung-Min Son está de saída do Tottenham. O atacante sul-coreano, de 33 anos, encerra sua passagem pelo clube inglês após dez temporadas e deve seguir para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A transferência ainda não foi anunciada oficialmente pela equipe norte-americana.

Son chegou ao Tottenham em 2015 e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Foram 454 jogos, 173 gols e o posto de quinto maior artilheiro dos Spurs. Em nota, o clube agradeceu ao jogador e exaltou sua trajetória.

“Sonny é um dos maiores que já vestiram a camisa do Tottenham. Um talento incrível e uma pessoa admirável. Seu legado ficará marcado para sempre”, disse o presidente Daniel Levy.

De acordo com a imprensa britânica, o Los Angeles FC deve pagar 22,4 milhões de euros (R$ 142 milhões) pela contratação, o que faria de Son a transferência mais cara da história da MLS. O recorde atual pertence ao Atlanta United, que pagou 21,2 milhões de euros por Emmanuel Lath.

O último jogo pelo Tottenham foi um amistoso na Coreia do Sul, contra o Newcastle, que terminou empatado por 1 a 1. Em seguida, Son viajou aos Estados Unidos para finalizar a mudança.

O Los Angeles FC enviou representantes à Coreia do Sul durante a turnê do Tottenham para negociar diretamente com o atleta. Son também recebeu ofertas de clubes da Arábia Saudita, com valores mais altos, mas optou pela MLS.

Por fim, nos Estados Unidos, ele deve reencontrar o goleiro francês Hugo Lloris, seu ex-companheiro de Tottenham, que também atua pelo Los Angeles FC.

