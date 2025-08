Atlético-MG x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atlético-MG e Flamengo decidem, nesta quarta-feira (6), uma das oito vagas nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Finalistas de 2024, as equipes fazem o jogo de volta a partir das 19h, na Arena MRV. Vale lembrar que o Galo venceu a ida por 1 a 0. Assim, joga pelo empate, enquanto o Fla precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por apenas um, levará o duelo para os pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do clássico, ao vivo, a partir de 17h30. Camisa 10 da locução esportiva, Aldo Luiz narra o jogo. Rodrigo Seraphim, sempre atento aos mínimos detalhes, comenta. Por fim, David Silva completa o trio de craques com suas inconfundíveis reportagens.

