Isak treina separado e é excluído até de churrasco no Newcastle

O momento de Alexander Isak no Newcastle é delicado. O atacante treinou separado do elenco e ficou fora do churrasco de confraternização do elenco nesta quarta-feira (6). Afinal, o técnico Eddie Howe decidiu não convidar o sueco, que não viajou com o time para a pré-temporada na Ásia e acabou punido. Recentemente, os Magpies rejeitaram uma proposta do Liverpool pelo jogador, que deseja sair do clube.

Ainda é incerto o motivo da ausência de Isak da preparação da equipe pelo continente asiático. De acordo com comunicado emitido pelo clube, ele não viajou por conta de uma lesão muscular. No entanto, exames não apontaram quaisquer problemas. Na mesma semana, o Liverpool ofereceu R$ 885 milhões, valor rejeitado pelo Newcastle.

A situação ficou ainda mais complicada durante a ida da delegação para a Ásia. Enquanto os companheiros treinavam em Singapura e Coreia do Sul durante a pré-temporada, Isak viajou para San Sebastián e fez atividades no CT da Real Sociedad, seu ex-clube. Dessa maneira, causou um mal-estar com o técnico Eddie Howe, que afirmou não saber da viagem do sueco e informou que soube somente pela imprensa.

“Nós somos o Newcastle United. Jogadores têm a grande responsabilidade de fazer parte de um clube e de um elenco. Ninguém pode agir com má vontade e esperar treinar com o restante do grupo. Você tem que agir da maneira correta”, disse o treinador.

Newcastle busca substituto para liberar Isak

Para liberar o jogador, o Newcastle busca um substituto no mercado e disputa com o Manchester United a contratação de Benjamim Sesko, do RB Leipzig. Os Magpies ofereceram 80 milhões de euros (cerca de R$ 514 milhões) para contratar o esloveno. Caso não consiga a contratação, o plano B é Watkins, do Aston Villa.

Isak chegou ao Newcastle em 2022, vindo da Real Sociedad por 70 milhões de euros (R$ 357 milhões na cotação da época). Na última temporada, o atacante marcou 27 gols em 42 jogos e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.