Palmeiras goleia Avaí Kindermann e avança na Copa do Brasil feminina

O Palmeiras estreou com o pé direito na Copa do Brasil feminina, nesta quarta-feira (6/8). Jogando no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), as palestrinas não tomaram conhecimento do Avaí Kindermann e golearam por 4 a 0, se garantindo, assim, nas oitavas de final do torneio.

Isadora, aos 25′ do primeiro tempo, e Raissa Bahia, aos 31′, abriram 2 a 0 na primeira metade do duelo. Na etapa final, Tainá Maranhão – aos 17′ -, e Anny – aos 35′ – transformaram o resultado em goleada.

O Verdão, no entanto, ainda não sabe seu adversário na próxima fase. Por estar na elite do futebol brasileiro, a equipe palestrina estreou direto na terceira fase, aliás. Já o Kindermann iniciou sua já findada campanha na segunda fase, avançando diante do Taubaté (2 a 0).

Agora, a equipe do Sul se volta para o Campeonato Catarinense feminino. No domingo (10/8), encara a Tunense, fora de casa. O Kindermann, diga-se, é líder do Grupo A, com duas vitórias em duas rodadas, 20 gols marcados e nenhum sofrido.

O Palmeiras, então, tem uma sequência duríssima pela frente. Afinal, também no domingo, começa a caminhada no mata-mata do Brasileirão feminino ao enfrentar o Flamengo, no RJ. Antes do jogo da volta das quartas de final, que será no dia 17, porém, o Verdão encara o Santos pelo Paulistão. Tal duelo será na quinta-feira (14/8) e vale, assim, pela sexta rodada.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil

(Horários de Brasília)

6/8 (Quarta-feira)

Avaí Kindermann 0 x 4 Palmeiras

Bahia 1 x 0 Grêmio

Coritiba 1 x 5 Ferroviária

Flamengo 6 x 0 Operário-GV

Pinda Ferroviária 1 (2) x (4) 1 Realidade Jovem

Real Brasília 0 x 2 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – em andamento

Inter x 3B Amazônia – 19h

Vasco x São Paulo – 19h30

Mixto x Vitória – 20h

7/8 (Quinta-feira)

América-MG x Santos – 15h

Fluminense x Brasil de Farroupilha – 15h

